A grande entrevista de Pinto da Costa à TVI: exclusivo na íntegra

Foi o presidente que mais anos dirigiu um clube de futebol em todo o mundo, que mais títulos ganhou, que mais controvérsia gerou e é, hoje, mesmo com uma doença gravíssima a atormentá-lo, um homem com um sentido de humor desconcertante.

Pinto da Costa escolheu a TVI para dar a sua primeira e última entrevista onde confessa tudo sobre a doença que escondeu da família desde 8 de setembro de 2021, as razões que o levaram a recandidatar-se mesmo sabendo que a derrota estava iminente, os segredos sobre a sua relação com Luís Filipe Vieira, os contratos que assinou com Sérgio Conceição e Pepe e ainda as polémicas sobre os crimes do seu amigo, Fernando Madureira.

Esta entrevista é muito mais do que uma entrevista. É um documento histórico. Uma conversa intimista sobre a vida, a morte, os sonhos, as desilusões, os traidores mas também sobre o amor e a poesia que acalma as almas inquietas.