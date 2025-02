"Pinto da Costa percebeu que jamais o FC Porto ia ser um clube grande enquanto vivesse na subserviência de Lisboa"

Luís Vilar, comentador de desporto da TVI e CNN Portugal, não considera que Pinto da Costa se tenha sentido injustiçado no final de vida, aquando do fim do seu mandato no FC Porto. "Perder num regime democrático não é humilhante", defende. "Jorge Nuno Pinto da Costa manteve-se fiel àquela que era a sua ideia desde o início".