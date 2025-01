Pinto da Costa suspeito de usar Fernando Madureira como testa de ferro

Há fortes suspeitas de que o casal Fernando e Sandra Madureira foi testa de ferro de Pinto da Costa num vasto património imobiliário, como uma moradia avaliada em vários milhões. A investigação do Ministério Público tem escutas e documentação que consolidam os indícios de que o antigo presidente do Futebol Clube do Porto desviou dinheiro da SAD em proveito próprio