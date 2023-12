"Pior que decidir é decidir mal": como é que você interpreta esta frase de Luís Montenegro?

O tema é o novo aeroporto de Lisboa e Luís Montenegro disse esta quarta-feira assim: “Pior que decidir é decidir mal”. A declaração sugere que decidir pode ser mau mas que há algo ainda pior: decidir mal. É como quem diz que não há pressa. Só que, logo depois, Luís Montenegro repete que a decisão sobre o novo aeroporto será das primeiras que tomará se for eleito primeiro-ministro. É como quem diz que, afinal, há pressa. Em que é que ficamos?

A sucessão de declarações de Luís Montenegro sobre a localização do novo aeroporto sugere duas coisas: a primeira, que o líder do PSD discorda do relatório da Comissão Técnica Independente (que privilegia a escolha de Alcochete); a segunda, que Montenegro não quer falar disso durante a campanha eleitoral (possivelmente para não ser criticado por ter descolado de uma Comissão com que o PSD concordou ao lado do PS em criar).

O líder do PSD tem sido alvo de críticas - sobretudo do PS - por ter anunciado mais um grupo de trabalho depois de a comissão técnica que avaliou as localizações ter optado por Alcochete. Os socialistas acusam Montenegro de não ser capaz de decidir. Portanto, como é que você interpreta "pior que decidir é decidir mal"?

