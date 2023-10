Pizarro garante aumentos para os médicos, mas sindicatos não concordam com a proposta do ministro

À saída da reunião com os sindicatos dos médicos, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, mostrou-se otimista: "A nossa proposta é que os médicos tenham aumentos diferenciados mas todos tenham aumentos. Estamos a falar sempre de aumentos", garantiu. "Acho que os médicos e os portugueses compreendem bem a dimensão do que estamos a propor e do esforço a que nos estamos a propor fazer. Queremos assegurar a saúde dos portugueses, criar condições para reorganizar o SNS e valorizar os profissionais."

Apesar de os sindicatos terem recusado as propostas da tutela, o ministro está confiante no diálogo que vai continuar na próxima semana: "A reunião de hoje foi verdadeiramente uma reunião muito positiva nos avanços que foi possível fazer".