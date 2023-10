Pizarro “não está a ser pressionado pelos médicos, está a ser pressionado pela população”, diz FNAM

À saída da reunião com o ministro da Saúde, Joana Bordalo e Sá, presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), afirmou que Manuel Pizarro “não está a ser pressionado pelos médicos, está a ser pressionado pela população”, que acredita estar do lado dos profissionais de saúde nesta reivindicação. “É a causa dos utentes e dos doentes do Serviço Nacional de Saúde”, vincou.