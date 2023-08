PJ / GNR / SEF, operação na seita do Reino do Pineal (alvo de denúncia após morte de bebé): novas informações

Decorreu esta terça-feira uma operação de buscas domiciliárias e não domiciliárias feita pela Polícia Judiciária, pela Guarda Nacional Republicana e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Objetivo: averiguar a causa da morte do bebé de 14 meses, no ano de 2022, na seita do Reino do Pineal. No local estiveram também as entidades da Segurança Social e da Saúde