A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a explosão seguida de incêndio que atingiu 11 automóveis na última madrugada, na Amadora. Pelo menos três veículos ficaram completamente em chamas.

O incidente pode ter tido origem no sobreaquecimento ou curto circuito de um carro, que estava parado no centro do parque de estacionamento.