Este é um dos cinco pontos chave do “plano para a vitória” que o presidente ucraniano apresentou na manhã desta quarta-feira no parlamento, em Kiev. Volodymyr Zelensky garante que a sua aplicação imediata traria o fim da guerra já no próximo ano.

Por outro lado, a entrada da Ucrânia na NATO também obrigaria a Aliança Atlântica a entrar na guerra, já que o acionamento do artigo 5.º obrigaria os Estados-membros a defenderem um outro.