Plantel e adeptos do Benfica fazem a festa durante a receção na Câmara de Lisboa

Depois da grande festa na noite do “38”, os benfiquistas voltaram a comemorar a vitória no campeonato, desta vez na Câmara de Lisboa. Uma maré vermelha desceu aos Paços do Concelho para a cerimónia com o presidente da autarquia. Carlos Moedas fez rasgados elogios a Rui Costa. O presidente dos encarnados diz este é um título “do Benfica e à Benfica”.