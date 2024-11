Podemos estar perante um "cenário dantesco" nos EUA. Tudo depende de sete estados decisivos

A poucos dias das eleições norte-americanas, Paulo Portas dedica o Global desta semana à campanha para as presidenciais nos EUA, começando por analisar as sondagens nos sete estados decisivos - Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Arizona, Nevada, Geórgia e Carolina do Norte. Donald Trump está à frente em cinco desses estados, enquanto Kamala Harris recuperou a liderança no Wisconsin e no Michigan.

Segundo o comentador, se Kamala Harris vencer na Pensilvânia, além daqueles dois estados, “ganha o colégio eleitoral por 270 votos”, enquanto Trump fica com 268. Mas há um outro cenário - que Paulo Portas descreve como “dantesco” - o cenário de empate, que acontece se Kamala Harris perder no Nebraska ou no Maine. “Se, por ventura, Kamala perder um destes delegados, não ficamos com 270-269 mas sim 269-269”.

“É o tal cenário um bocadinho dantesco de um empate que é decidido pela nova Câmara de Representantes”, afirma o comentador.