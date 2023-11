No seu habitual espaço de comentário, Miguel Sousa Tavares analisou o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, em que anunciou a dissolução do Parlamento e a realização de eleições antecipadas no dia 10 de março.

Sobre a Operação Influencer, Sousa Tavares destaca que "não há em nenhuma das escutas até agora conhecidas ninguém a oferecer contrapartidas ou ninguém a pedi-las".