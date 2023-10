Miguel Sousa Tavares analisa a polémica em torno de Paddy Cosgrave, que foi obrigado a demitir-se da organização da Web Summit depois de ter publicado nas redes sociais a sua opinião sobre o conflito no Médio Oriente.

Na "5ª Coluna", novo espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares assume estar "de acordo" com as declarações de Paddy Cosgrave "em quase tudo", exceto num pormenor: "eu não sei se Israel está a cometer crimes de guerra."