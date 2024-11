É uma das músicas mais tocadas nesta altura, agora que estamos a um mês do Natal, e há 40 anos foi interpretada com o propósito de angariar dinheiro e ajudar a combater a fome na Etiópia. Em inglês chama-se 'Do they know it's christmas'. Em português "Será que eles sabem que é Natal ?".

Foi cantada por dezenas de artistas em 1984 e foi a banda sonora de concertos inesquecíveis. Esta segunda-feira é colocada no mercado uma nova versão da música que reúne as vozes das edições anteriores.