Polémica entre Galamba e ex-adjunto pode dar origem a comissão de inquérito

O PSD admite esta possibilidade caso António Costa não esclareça quem mandou acionar o SIS para recuperar o computador do ex-adjunto de João Galamba. Luís Montenegro critica o silêncio de António Mendonça Mendes e diz que a falta de respostas do secretário adjunto do primeiro-ministro só tem servido para avolumar as dúvidas sobre o caso.