Polémica na TAP tem um nome recorrente: Hugo Mendes. Recorde os episódios que envolvem o ex-secretário de Estado

Hugo Mendes foi até agora um dos nomes mais ouvidos nas comissões de inquérito à gestão da TAP. No centro de todas as polémicas, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas era o braço direito de Pedro Nuno Santos e o contacto permanente da CEO com o Governo. Mas não foi apenas na alteração do voo de Marcelo Rebelo de Sousa que Hugo Mendes participou.