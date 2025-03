Polémica Spinumviva: Tribunal Constitucional pediu esclarecimentos a Luís Montenegro em 2023

Em agosto de 2023, Luís Montenegro, então líder do PSD, atualizou a sua declaração patrimonial entregue ao Tribunal Constitucional após mudanças significativas no seu património. A atualização revelou novos bens, como um apartamento em Bragança e uma propriedade agrícola em Resende, Viseu. No entanto, a secção referente a "quotas, ações, participações ou outras partes sociais" apareceu inicialmente vazia, o que levantou algumas questões por parte daquele tribunal