Polícia chegou em 10 minutos ao Ministério das Infraestruturas, mas incidente era de "perigosidade baixa"

Um dos episódios mais surreais de toda a polémica no Ministério das Infraestruturas tem a ver com as agressões, quando Frederico Pinheiro lá foi recuperar o computador de trabalho.

Sabe-se que uma das assessoras foi assistida no hospital com hematomas e escoriações. Portanto, ficaram dúvidas sobre a atuação da PSP neste caso e a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) teve acesso, em exclusivo, ao relatório da polícia.

Os agentes foram chamados para uma agressão no interior do ministério e, 10 minutos depois do alerta, foram informados de que a situação estava calma. Classificaram o incidente de "perigosidade baixa".