Um polícia que matou a mulher há vinte anos acabou por ser condenado a uma pena de prisão de seis anos e foi demitido.

Mas o Tribunal Central Administrativo do Norte reverteu agora a decisão sobre a expulsão da PSP.

Os juízes que assinam o acórdão consideram que é desproporcional a demissão porque tratam-se de factos do foro pessoal, que não estão relacionados com o exercício de funções do agente da PSP.