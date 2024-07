Depois do anúncio dos novos apoios aos militares que, na prática, equipara salários das forças armadas com as forças de segurança, os polícias vieram a público dizer que se sentem enganados e que não gostaram de saber que afinal havia mais dinheiro.

O presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia diz que se fosse hoje talvez não tivesse assinado o acordo com o Governo.