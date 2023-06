Políticos são obrigados a descrever os seus bens imóveis, após polémica de Luís Montenegro

O Tribunal Constitucional notificou deputados e outros titulares de cargos políticos para descreverem as características dos bens imóveis de que são proprietários. A decisão surgiu na sequência da polémica com a casa de seis andares de Luís Montenegro, em Espinho.

Esta moradia do líder do PSD não estava corretamente declarada na conservatória do registo predial.

Montenegro diz que só se apercebeu disso depois da reportagem da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) e garante que já está a ser corrigido.