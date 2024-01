Poluição: não há, para já, vestígios de bolas de plástico nas praias portuguesas

Até agora, não há registo nas praias portuguesas da presença das micro esferas de plástico que estão a dar à costa na Galiza. As minúsculas bolas de plástico têm origem num contentor que caiu ao mar de um cargueiro que passou ao largo da costa nacional. A marinha está a monitorizar as correntes e praias do norte de Portugal e está a preparar o plano "Mar Limpo" para retirar estes materiais caso cheguem às praias.