"Por favor não vás": pais de lusodescendente morto em atropelamento nos EUA relatam última conversa com o filho

Há um lusodescendente entre as vítimas mortais do ataque em Nova Orleães. Matthew Tenedório, de 25 anos, foi baleado durante a troca de tiros que se seguiu ao atropelamento de dezenas de pessoas. Nas últimas horas, o FBI corrigiu a avaliação inicial sobre o atentado: o veterano do exército terá afinal agido sozinho.