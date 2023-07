Por que é que há urinóis coloridos nas ruas de Barcelona?

Durante a noite de sexta-feira, vários urinóis foram fixados nas paredes de Barcelona, como parte de um projeto de protesto contra as pessoas que usam as paredes centenárias da cidade como casa de banho pública.

Trata-se de um projeto do artista urbano Joan Juncosa que, no Instagram, diz esperar que o projeto "Fora de ordem" sensibilize as pessoas para a forma como utilizam o espaço público.

Segundo a Reuters, os turistas, que se queixaram do cheiro em algumas partes da cidade, elogiaram o trabalho do artista e disseram que ter mais casas de banho públicas seria uma boa ideia.