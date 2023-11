Por todo o mundo multiplica-se o apoio à Palestina

Manifestantes pró-Palestina saíram às ruas neste domingo em diferentes partes do globo, como aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, na Indonésia, no Chile e na Venezuela. Pedem o cessar-fogo e o fim do massacre do povo palestiniano. Segundo informações das autoridades de Gaza, os ataques israelitas já causaram mais de 9.000 mortos, desde 7 de outubro, quando o Hamas invadiu Israel e matou 1400 israelitas.