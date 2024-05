Porque é que Betty Grafstein nunca disse nada até agora? Vítimas "têm medo de enfrentar aquilo que são as consequências com o agressor", explica psicóloga

Elementos da GNR foram ao hospital privado em Cascais, onde Betty Grafstein está internada, para recolher o seu testemunho após a queixa por violência doméstica contra José Castelo Branco. A milionária terá pedido o afastamento do marido. Melanie Tavares, psicóloga, relembra que as pessoas têm “a responsabilidade de denunciar para proteger as vitimas”.