A decisão muito surpreendente do presidente sul-coreano de decretar a lei marcial, e a sua marcha-atrás, só são explicáveis pelo conflito político que o opõe ao parlamento de Seul.

Yoon Suk-yeol invocou uma ligação entre a oposição, que tem a maioria parlamentar, e a Coreia do Norte, para justificar este ato, que pôs em causa a democracia no país, mas tudo indica que as razões foram puramente internas.