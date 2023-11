Porta-voz de Netanyahu: “Não sabemos quantos reféns vão ser libertados, porque estamos a falar com alguém que fala com alguém"

O porta-voz do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, fez esta manhã o balanço das primeiras horas do cessar-fogo humanitário. O representante do governo israelita pouco ou nada adiantou, alegando que somente podia partilhar um pequeno conjunto de informações.

“Os reféns vão receber os melhores cuidados médicos imediatamente”, disse o porta-voz de Netanyahu.

Telavive assumiu que não sabe quantos reféns serão libertados pelo Hamas em cada um dos quatro dias de cessar-fogo humanitário.

“Não sabemos quantos reféns vão ser libertados, porque estamos a falar com alguém que fala com alguém. Estamos à espera do maior número possível”, culminou.