Portas acabou com ele, Melo pode fazê-lo voltar: serviço militar obrigatório

Tendo em conta as atuais guerras, os países europeus avaliam se deve ser reposto o serviço militar obrigatório. A questão divide opiniões no espetro político, mas nas chefias militares, os chefes do Estado Maior da Armada e do Exército defendem esse regresso.



Esta possibilidade está agora nas mãos do centrista, Nuno Melo.

Em tempos, o novo ministro da Defesa chegou a defender o serviço militar facultativo. Relembre-se que foi em 2004, com Paulo Portas, que se concretizou o fim do serviço militar obrigatório em Portugal.