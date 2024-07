Portas: "Já vi o presidente dos EUA enganar-se sobre o nome de Zelensky. Nunca o vi enganar-se sobre quem é o amigo e quem é o adversário"

A forma como o presidente norte-americano Joe Biden "está a ser atacado pela idade é tão vexatória, tão humilhante e tão pouco educada com um homem que serviu pelos menos 45 anos o seu país, que, na América que não é Nova Iorque nem a costa da Califórna, ou seja, a América profunda, não gosta", afirma Paulo Portas no "Global", o seu espaço de comentário semanal no Jornal Nacional da TVI.