Portas olha para o sismo de Marrocos: "O número de vítimas tenderá a subir, infelizmente"

"Vemos muitas imagems de Marraquexe, mas a cidade está a funcionar razovelmente, o aeroporto não fechou. Mas a umas dezenas de quilómetros é que estão vilas e aldeias cujos escombros ainda não estão completamente avaliados. É por isso que este número de vítimas tenderá a subir, infelizmente", alerta Paulo Portas.. "Se houver mais réplicas, os edifícios que já estão abalados, podem ruir."

O sismo que aconteceu na sexta-feira, em Marrocos, é um dos temas analisados por Paulo Portas no "Global", o seu espaço de comentário semanal no Jornal Nacional. Marrocos é "o primeiro vizinho de Portugal a sul, depois do Atlântico", lembra o comentador. Tem o maior porto de África, tornou-se um dos maiores exportadores de África, tem TGV, tem uma população muito jovem. "E essencial do ponto de vista da segurança como aliado do Ocidente no combate ao fundamentalismo terrorista", sublinha Portas, lembrando ainda que, apesar de ser uma monarquia, Marrocos é uma democracia parlamentar, de "um islão moderado", onde "os direitos das mulheres estão mais protegisdos do que noutros países muçulmanos".