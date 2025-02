Portas sobre JD Vance: "Americanos parecem querer incentivar partidos que querem destruir a União Europeia como organização"

JD Vance esteve na Europa e encontrou-se com a líder da extrema direita alemã. “Eu acho que foi lá acima de tudo para tentar que os alemães votem nela”, afirma Portas que, no seu espaço de comentário no Jornal Nacional, faz duras críticas a Vance: "Eu não posso olhar com bons olhos que um vice-presidente americano venha à Europa onde há uma guerra dizer que o inimigo não é a Rússia, que é um qualquer inimigo interno. Quando uma pessoa se engana sobre o inimigo, acabamos mal."