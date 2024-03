Portugal a votos. Eleições decorrem "com normalidade", mas durante a primeira hora houve quem desistisse

Desde as 8:00 que as urnas de voto estão abertas para que os mais de 10 milhões de eleitores possam exercer o direito ao voto, nestas que são as eleições mais disputadas dos últimos tempos. Decide-se quem vai ocupar os lugares da Assembleia da República e constituir Governo para os próximos 4 anos. As urnas fecham as 19:00.