Portugal está num "inverno demográfico"

Dados recentes da Fundação Francisco Manuel dos Santos destacam uma nova realidade demográfica em Portugal. O relatório revela que o país está imerso num "inverno demográfico", com uma população cada vez mais envelhecida e a viver de forma mais solitária. Os portugueses estão a envelhecer, vivem mais sozinhos e há um aumento significativo no número de filhos únicos. No entanto, a análise também mostra que, apesar dessas mudanças, os casados ainda têm mais sucesso económico comparado aos solteiros.