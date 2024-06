Portugal defronta esta noite de quarta-feira a Geórgia, às 20:00, no terceiro encontro da fase de grupos no Euro 2024, um jogo com transmissão em direto na TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Com a qualificação para os oitavos garantida, é certo que vai haver algumas mudanças no onze, mas Roberto Martínez nega que seja uma revolução até porque o selecionador nacional quer manter a dinâmica de vitórias da equipa das Quinas.