Portugal pintado a vermelho: máximas de 40 graus e risco de incêndio no fim de semana

Guarda, Vila Real e Bragança estão sob aviso vermelho por causa do calor. É o aviso mais grave numa escala de três e indica risco extremo. Não é por acaso: no interior, as máximas deverão ultrapassar os 40 graus e as mínimas não vão descer dos 20. Em risco máximo de incêndio estão 50 concelhos do Interior Norte e do Centro, bem como o município de Tavira.