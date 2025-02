O preço do gás disparou e a botija já custa mais 20 euros em Portugal do que em Espanha. É por isso que muitos portugueses que vivem próximo da fronteira optam por comprar gás no país vizinho. Gastam metade do valor pela mesma quantidade e ainda aproveitam para abastecer o depósito do carro

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) esteve, esta quarta-feira de manhã em Tui, que fica a um quilómetro de Valença, e percebeu que por ali não faltam clientes portugueses.