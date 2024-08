Portugueses de classe média afastam-se cada vez mais do Algarve

O Algarve está neste momento com uma taxa de ocupação de 93%. Apesar de haver menos portugueses, sobretudo os de classe média, este continua a ser o principal mercado do sul do país. As novas rotas aéreas contribuíram, no entanto, para a vinda de mais estrangeiros num ano em que o Aeroporto de Faro registou, nos primeiros seis meses, um crescimento de mais de 3% no número de passageiros transportados.