"Precisamos de milhares de médicos", dizem hospitais, após aviso da ministra

A ministra da Saúde diz que a responsabilidade do Plano de Verão é dos administradores hospitalares. No entanto, estes afirmam que faltam milhares de médicos para fazer as escalas e que os constrangimentos nos serviços de urgência vão manter-se nos próximos meses. Um exemplo disso é a região do Algarve, que por estes dias recebe milhares de turistas e onde a falta de pediatras já encerra vários serviços.