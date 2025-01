Preço do barril desce mas o dos combustíveis sobe: sabe quanto está a pagar a mais pelo gasóleo e gasolina?

Como resultado da tomada de posse de Trump, espera-se que nos próximos tempos exista uma tendência de queda no preço dos combustíveis. O preço do Brent já tem vindo a baixar, mas a verdade é que no último ano, apesar do alívio, o preço ao consumidor continuou a subir. O gasóleo está 12,6 cêntimos mais caro em relação ao primeiro dia de 2024 e a gasolina 13,6 cêntimos mais cara.