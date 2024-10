Preparado para eleições? Este debate dá uma ideia do que pode vir aí

Antes de se reunirem em São Bento, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos confrontaram-se no debate quinzenal, onde o ambiente azedou. O primeiro-ministro revelou um à parte parlamentar que o secretário-geral do PS teria proferido, minutos antes, com o microfone desligado, revelando que cometera um erro ao não rejeitar o programa do Governo. No final do debate e mesmo antes de seguir para a ronda negocial com o primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos acusou Luís Montenegro de não ter sentido de Estado e de não querer qualquer entendimento com o PS.