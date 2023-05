Prescrição é “desculpa de mau perdedor” de um Ministério Público “que não tem hipóteses”. A entrevista ao advogado de Sócrates

Pedro Delile, advogado de José Sócrates, esteve, esta quinta-feira, no CNN Prime Time. Em análise, esteve a eventual prescrição dos crimes do processo da Operação Marquês. Delile acredita que esta é uma “desculpa de mau perdedor", que é um Ministério Público que "não tem hipóteses".

