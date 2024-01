Alerta para o conteúdo sensível das imagens neste vídeo.

No Irão, duas explosões mataram mais de cem pessoas e deixaram pelo menos 188 feridos. O incidente está a ser considerado um ataque terrorista, uma vez que aconteceu perto do cemitério onde decorriam as cerimónias de homenagem a Qasem Soleimani, o general assassinado pelos Estados Unidos em 2020. O presidente do Irão promete vingança.