Presidente só foi informado por Costa da ação das secretas três dias depois. Marcelo não gostou

O Presidente da República admitiu que António Costa só o informou sobre a intervenção das secretas três dias depois. Confrontado com o facto de só ter sabido tão tarde de um assunto tão sensível, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro o desconforto. Isto no dia em que António Costa garantiu que nem ele nem o secretário de Estado Adjunto sugeriram chamar as secretas para recuperar o computador do ex-assessor de João Galamba.