Durante vários dias o país estranhou o silêncio do primeiro-ministro. Com o avolumar dos sarilhos do Ministério das Infraestruturas, António Costa levou do dia 26 de abril até ao dia 1 de maio à noite para dizer alguma coisa.

Terá estado a preparar minuciosamente o contra-ataque a Belém? Ou a "tempestade Galamba" apanhou o chefe do Governo desprevenido em férias?