Preto no Branco: líder da oposição espanhola não fala inglês. E português?

O terramoto político nas regiões autónomas de Espanha poderá ter réplica nas eleições gerais do próximo mês? As sondagens dizem que sim e indicam uma nova derrota de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular, poderá ser o nome que se segue mas há uma curiosidade: não fala inglês e isso tem sido uma crítica constante de Sánchez. Mas, Feijóo fala português?