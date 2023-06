Prigozhin encontrou-se com Yunus-bek Yevkurov vice-ministro da defesa da Rússia, e com Vladimir Alekseev, vice-chefe do estado-maior, em Rostov-on-don.

Vladimir Alekseev foi um dos militares que gravou um vídeo a apelar ao grupo Wagner para parar.

No encontro com os militares russos, Prigozhin exige que o chefe do estado maior e o ministro da defesa venham até ele, caso contrário o grupo Wagner irá continuar em Rostov e a caminho de moscovo.