Primeiro a crítica, depois o apelo: Netanyahu 'imune' a ataques pessoais desde que receba armas dos EUA

Os Estados Unidos estão profundamente dececionados com as queixas de Benjamin Netanyahu de que Washington está a reter o fornecimento de armas a Israel. A Casa Branca ficou perplexa com a declaração e pôs em causa a veracidade das palavras do primeiro-ministro israelita. Netanyahu reagiu entretanto numa rede social, afirmando-se pronto a sofrer ataques pessoais, desde que receba as armas que precisa.