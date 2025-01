“Primeiro-ministro já assumiu a narrativa da extrema-direita”: BE critica “instrumentalização da polícia” pelo Governo

Ainda se investiga e apura o que aconteceu na rua do Benformoso, em Lisboa, mas o tempo da justiça mantém-se muito diferente do ritmo da política. Sem comentar o caso, o primeiro-ministro voltou a falar de segurança e insiste que se trata de um investimento essencial para o país. Já o Bloco de Esquerda acusa o Governo de competir com a extrema-direita e instrumentalizar as polícias