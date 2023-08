Primeiro o segredo, depois o pensamento: “Meu Deus, como é que vai ser possível pôr isto de pé?” - da preocupação à angústia, com uma escapadela de madrugada, como Marcelo viu a JMJ ‘nascer’

Enquanto esperava pela Cerimónia de Acolhimento, que se realiza no Parque Eduardo VII e que contará com a presença do Papa Francisco, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou sobre a realização da Jornada Mundial da Juventude e revelou alguns pormenores até agora desconhecidos: “Primeiro, tive de guardar o segredo durante um tempo porque não se podia saber”, conta. “Quando fui ver onde poderia ser o local e quando vi o local pensei ‘Meu Deus, como é que vai ser possível pôr isto de pé?’”, continua. Com a pandemia e a guerra pelo meio, chegaram as emoções: inicialmente a “preocupação” que depois passou a “uma ligeira angústia”.